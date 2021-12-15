Какие гаджеты стали «умными» в 2021 году

Искусственный интеллект всё больше проникает в нашу жизнь. «Умным» становится всё: от пылесосов до ошейников для..

Искусственный интеллект всё больше проникает в нашу жизнь. «Умным» становится всё: от пылесосов до ошейников для собак. Какие устройства оснастили функцией самообучения в 2021 году?

Начнём с инженера из Венгрии, который лишился рук и ног из-за болезни. Он вживляет искусственный интеллект в протезы для рук и ног. Конечности накапливают сигналы и учатся их распознавать. В итоге они должны будто бы стать частью тела.

[Дьёрдь Левай, инженер]:«И если мы научим этому искусственный интеллект, то эта система сможет, к примеру, понять, что сейчас нужно сжать руку».

На выставке CES в Лас-Вегасе показали «умный» пылесос. Он не просто объезжает препятствия, а работает только в определённые часы и не ездит туда, куда не положено. А ещё следит за домашними питомцами.

Южнокорейский «умный» ошейник умеет распознавать эмоции питомцев. Для этого анализирует лай животных.

[Эндою Джил, исследователь]:«Злость, нетерпение, грусть, счастье и так далее. Владельцы смогут сразу понять, что чувствует собака».

120 «умных» турникетов в аэропорту Дубая позволяют пройти паспортный контроль всего за 10 секунд. Они оборудованы технологией распознавания лиц и радужной оболочки глаз.

А это Абель – итальянский робот-гуманоид, которого учат распознавать человеческие эмоции и быть компаньоном людей с разными недугами, например, аутизмом. Он анализирует говорящего с помощью камер, микрофонов и термосканеров. Жутковато, но его пока только тестируют.

В Австралии придумали «умные» ульи. Они привлекают пчёл и находят среди них заражённых опасным клещом.

Турецкий слепой разработчик придумал «умную» трость. Она обнаруживает препятствия с помощью ультразвука и сообщает о них. Она также информирует о магазинах, кафе и ресторанах, которые встречаются по пути.

А поля одной из британских ферм обследует «умный» робот Том. Он следит за состоянием урожая с помощью GPS и искусственного интеллекта. Это помогает сократить расходы.

Ещё одна «умная» сельхозразработка – система орошения на Крите. Она измеряет влажность почвы и её засолённость, а также влажность и температуру воздуха. Потом рассчитывает необходимый объём воды для полива деревьев

И напоследок про «умный» рукав из Нидерландов. С помощью набора вибраций он позволит человеку понять почти любого иностранца. Правда, для этого нужно выучить специально созданный вибро-язык.

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