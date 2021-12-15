Какие гаджеты стали «умными» в 2021 году

Искусственный интеллект всё больше проникает в нашу жизнь. «Умным» становится всё: от пылесосов до ошейников для..
Дата загрузки: 2021-12-15
Начнём с инженера из Венгрии, который лишился рук и ног из-за болезни. Он вживляет искусственный интеллект в протезы для рук и ног. Конечности накапливают сигналы и учатся их распознавать. В итоге они должны будто бы стать частью тела.[Дьёрдь Левай, инженер]:
«И если мы научим этому искусственный интеллект, то эта система сможет, к примеру, понять, что сейчас нужно сжать руку».
На выставке CES в Лас-Вегасе показали «умный» пылесос. Он не просто объезжает препятствия, а работает только в определённые часы и не ездит туда, куда не положено. А ещё следит за домашними питомцами.
Южнокорейский «умный» ошейник умеет распознавать эмоции питомцев. Для этого анализирует лай животных.[Эндою Джил, исследователь]:
«Злость, нетерпение, грусть, счастье и так далее. Владельцы смогут сразу понять, что чувствует собака».
120 «умных» турникетов в аэропорту Дубая позволяют пройти паспортный контроль всего за 10 секунд. Они оборудованы технологией распознавания лиц и радужной оболочки глаз.
А это Абель – итальянский робот-гуманоид, которого учат распознавать человеческие эмоции и быть компаньоном людей с разными недугами, например, аутизмом. Он анализирует говорящего с помощью камер, микрофонов и термосканеров. Жутковато, но его пока только тестируют.
В Австралии придумали «умные» ульи. Они привлекают пчёл и находят среди них заражённых опасным клещом.
Турецкий слепой разработчик придумал «умную» трость. Она обнаруживает препятствия с помощью ультразвука и сообщает о них. Она также информирует о магазинах, кафе и ресторанах, которые встречаются по пути.
А поля одной из британских ферм обследует «умный» робот Том. Он следит за состоянием урожая с помощью GPS и искусственного интеллекта. Это помогает сократить расходы.
Ещё одна «умная» сельхозразработка – система орошения на Крите. Она измеряет влажность почвы и её засолённость, а также влажность и температуру воздуха. Потом рассчитывает необходимый объём воды для полива деревьев
И напоследок про «умный» рукав из Нидерландов. С помощью набора вибраций он позволит человеку понять почти любого иностранца. Правда, для этого нужно выучить специально созданный вибро-язык.
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