Клоун против COVID: ходит по домам и проводит дезинфекцию

Клоун на задании. До пандемии этот малайзиец развлекал детей на праздниках. Но, как и многие его..

Клоун на задании. До пандемии этот малайзиец развлекал детей на праздниках. Но, как и многие его коллеги, в период локдауна остался без работы.

Но Шахарул не опустил руки. Он нашёл новое применение своим актёрским талантам. Теперь он ходит по домам, чтобы проводить дезинфекцию. Одновременно развлекает и взрослых, и детей.

Раньше эту дымовую машину он использовал на вечеринках. Сейчас же это устройство для дезинфекции. Благодаря ей его прозвали «Клоун в тумане».

[Шахарул Хисам Бахарудин, клоун]:

«Дети не могут ходить на улицу или в торговый центр и проводят больше времени дома. Возможно, они испытывают стресс. Даже взрослые испытывают стресс. Но в таком виде я, возможно, смогу развлечь и подбодрить их, а заодно продезинфицировать дом. Хоть и ненадолго, но я могу сделать их счастливыми».

Шахарул в среднем получает по три заказа в неделю на дезинфекцию домов, торговых центров и магазинов.

[Норшахира Сафаруддин, клиентка Шахарула Хисама]:

«Во время этой пандемии каждый старается выжить. И это такой творческий подход – помимо того, чтобы уничтожить микробов с помощью дыма, он также может поднять настроение всем в доме, особенно в нашей многодетной семье».

Шахарул не забывает и о собственной безопасности. В дома, где заражены коронавирусом, он не приходит.

[Шахарул Хисам Бахарудин, клоун]:

«Я не хочу заразиться, а затем пойти в другой дом и заразить других. Конечно, я волнуюсь и надеюсь, что люди, которые приглашают меня продезинфицировать их дом, честны».

В Малайзии – самая высокая заболеваемость коронавирусом на душу населения среди стран Юго-Восточной Азии. С начала пандемии здесь заразилось около двух миллионов человек.

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