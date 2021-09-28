Огромные муралы в Аргентине рассказывают о засухе

Гигантские муралы появились на домах в аргентинском городе Сан-Николас-де-Лос-Арройос. И они затрагивают насущную проблему региона –..

Гигантские муралы появились на домах в аргентинском городе Сан-Николас-де-Лос-Арройос. И они затрагивают насущную проблему региона – засуху. Город находится на западном берегу реки Парана. Последние месяцы она постоянно мелела.

О проблеме рассказывают два 40-метровых рисунка. На одном мальчик достаёт из реки цветок. На другом девочка задумчиво смотрит вдаль.

[Мартин Рон, художник]:

«Думаю, это самое подходящее время для такого послания. Оно заставит людей задуматься: что они спасают, почему герои отражаются. Это всё приведёт к вопросам о том, почему река мелеет, в чём причина».

В этом году уровень воды в Паране – самый низкий за последние 80 лет.

Исток реки находится в Бразилии. Она течёт через Парагвай и Аргентину и впадает в океан. Парана помогает аргентинским фермерам выращивать сою, кукурузу и пшеницу. По ней же они экспортируют свою продукцию на гигантских контейнеровозах.

При этом Парана не только играет ключевую роль для экономики Аргентины, но также создаёт важную экосистему вокруг своей дельты.

Из-за того, что река обмелела, контейнеровозы теперь не могут брать много груза. Это уже сократило объёмы экспорта.

Между тем, автор муралов говорит, что создавать свои работы ему всегда непросто.

[Мартин Рон, художник]:

«Моя работа вызывает у меня двоякие ощущения. По иронии судьбы, я боюсь высоты. На каждый проект у меня есть по три дня. В это время нужно привыкнуть к высоте. То, что я рисую, не означает, что я не боюсь. Нет, я боюсь, постоянно боюсь».

Каждый год Мартин рисует по 10-12 гигантских муралов. Он называет свой стиль волшебным гиперреализмом.

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