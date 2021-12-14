Гигантский портрет Лионеля Месси появился в Аргентине

Гигантский портрет Лионеля Месси украсил многоэтажку в его родном городе Росарио. Изображение высотой 70 метров нарисовал художник Лисандро Уртеага.

[Лисандро Уртеага, художник]:

«Лео достиг всего, что у него есть, преодолев много препятствий, некоторые – ещё в детстве. У него было много трудностей, но он справился со всеми и стал примером для нас».

Картина называется «Из другой галактики и моего города». На ней Месси изображён в бело-голубой футбольной форме, повторяющей цвета Аргентинского флага и формы национальной сборной.

Недавно знаменитый форвард получил свой седьмой «Золотой мяч». Он также шестикратный обладатель «Золотой бутсы».

Месси начал клубную карьеру в испанской «Барселоне». Этим летом бомбардир перешёл в «Пари Сен-Жермен». Он также выступает за сборную Аргентину.

Лионеля Месси считают одним из лучших футболистов всех времён.

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