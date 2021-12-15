Миллион черепах выпустили в реку на границе Боливии и Бразилии

Эти маленькие рептилии изо всех сил бегут к воде. Так начинается их новый этап жизни –..

Эти маленькие рептилии изо всех сил бегут к воде. Так начинается их новый этап жизни – полный как надежд, так и опасностей. В реку Гуапоре на границе между Боливией и Бразилией выпустили миллион пресноводных черепашек.

[Камила Феррара, сотрудница Всемирного фонда дикой природы]:

«Мы заботимся о черепахах, потому что они очень важны для природы. Черепахи распространяют семена. Мы выбрали этот район, потому что здесь самая большая зона размножения амазонских черепах».

Амазонским черепахам угрожают сокращение естественный среды обитания и браконьерство. Коренные жители также издавна привыкли есть черепашье мясо и яйца. Природозащитные организации обеспечивают аборигенов другой едой, чтобы сохранить популяцию черепах.

Ежегодно на берегу Гуапоре откладывают яйца примерно 100 тысяч речных рептилий. За безопасностью кладок следят боливийские и бразильские биологи и волонтёры.

Часто в сезон дождей вода в реке поднимается. Тогда черепашат срочно достают из гнёзд, чтобы они не утонули. Ожидается, что в этом году здесь вылупится более десяти миллионов детёнышей.

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