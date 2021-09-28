Последний Бонд Крейга: агенту 007 не время умирать

Холодный взгляд и английская сдержанность – Дэниел Крейг отлично вписался в образ Джеймса Бонда. Он прошёл..

Холодный взгляд и английская сдержанность – Дэниел Крейг отлично вписался в образ Джеймса Бонда. Он прошёл проверку временем, выполняя работу агента 007 дольше всех. Крейг – лицо франшизы с 2006 года.

Но теперь, спустя 15 лет, Крейг выпьет свой бокал мартини в последний раз. На экраны выходит пятый и последний фильм с его участием: «Не время умирать».

Поклонники фильма затаили дыхание. Ведь начинается отбор нового кандидата.

[Иэн Кайнейн, редактор журнала о Джеймсе Бонде]:

«Что касается Дэниела Крейга, мы по-прежнему видим, что он, особенно в первых своих двух фильмах «Казино Рояль» и «Квант милосердия», полностью отдаёт себя этой роли. Он не стал пародией на главного героя, как было с Роджером Муром».

Роджер Мур с 73 года снялся в семи фильмах о Бонде. В то время он был большой звездой.

Пирс Броснан стал самым старым Бондом-новичком. Он присоединился к франшизе в 42 года. А вот его предшественнику Муру на то время было уже под 50.

Актёра Тимоти Далтона называют самым недооценённым Бондом. Но для многих олицетворением образа всегда будет оставаться Шон Коннери.

Но каково же будущее агента 007? Аналитики уверены, что персонаж по-прежнему продолжит привлекать людей в кинотеатры.

[Иэн Кайнейн, редактор журнала о Джеймсе Бонде]:

«Это дойная корова для студии».

С тех пор как разразилась пандемия, для кинотеатров настали тяжёлые времена. Возможно, шпион, спасающий мир, придёт на помощь и кинематографу.

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