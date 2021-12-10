Фильм «Властелин колец» празднует юбилей

Прямо за этой калиткой начинается сказка. Несколько шагов по лестнице, и вот уже виден уютный дом..

Прямо за этой калиткой начинается сказка. Несколько шагов по лестнице, и вот уже виден уютный дом Бильбо Бэггинса. Чуть дальше прячутся в зелени дома других хоббитов. Эта сказочная деревня в Новой Зеландии называется Хоббитон.

Здесь снимали кинотрилогии «Властелин колец» и «Хоббит». В этом году исполняется 20 лет самому первому фильму – «Братство кольца». В честь знаменательной даты его покажут на большом экране в Хоббитоне.

[Рассел Александер, директор тематического парка]:

«У нас будет примерно 120 гостей. Для них вечером проведут экскурсию, а потом они смогут продегустировать разные блюда».

Хоббитон построили на территории семейной фермы. После съёмок власти Новой Зеландии разрешили не убирать декорации. Теперь это популярная туристическая достопримечательность.

До пандемии в Хоббитон ежегодно приезжали 650 тысяч туристов. Сейчас их в семь раз меньше. Но люди всё равно есть.

[Дэниел Фалконер, дизайнер]:

«Больше всего поражает то, что эта тема по-прежнему очень интересна людям. Тот мир будто манит».

Премьера фильма «Братство кольца» состоялась в декабре 2001 года.

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