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Британский силач установит 100 мировых рекордов к 75-летию

Британский силач установит 100 мировых рекордов к 75-летию

Сто мировых рекордов к 75 дню рождения. Такую цель поставил британский силач Джон Эванс из Илкестона...

Дата загрузки: 2021-12-14

Британский силач установит 100 мировых рекордов к 75-летию

Сто мировых рекордов к 75 дню рождения. Такую цель поставил британский силач Джон Эванс из Илкестона.

[Джон Эванс, силач]:
«У меня один глаз искусственный, я диабетик, у меня астма и стенокардия, а ещё я установил 98 мировых рекордов».

Сейчас мужчина пытается установить 99-й рекорд Гиннесса. Надев костюм Санты, он удерживает на голове дымящуюся трубу. Через такую рождественский дедушка попадает в дома, где ждут его подарков.

В марте силач установит сотый рекорд.

[Джон Эванс, силач]:
«У меня есть большая корона размером больше двух квадратных метров. Я буду удерживать её на голове, и это будет мой 100-й мировой рекорд».

Джон открыл в себе талант в юности, когда работал на стройке. Там носил на голове поддон с кирпичами. Потом начал путешествовать по миру. Публика увидела, как он держит на голове бочку с водой, бетономешалку и квадрацикл. Самым впечатляющим стал рекорд с автомобильным кузовом, который весил 160 килограммов.

Своими выступлениями рекордсмен помог собрать на благотворительность 330 тысяч долларов.
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