Электрические концепт-кары представили на Токийском автосалоне

Концепт-кары японских производителей представили на автосалоне в Токио. На их фоне выделяется спортивное купе компании Subaru...

Концепт-кары японских производителей представили на автосалоне в Токио. На их фоне выделяется спортивное купе компании Subaru. Разработкой гиперкара занимаются уже два года. Силовая установка состоит из четырёх электромоторов, которые в сумме выдают больше 1000 лошадиных сил.

[Ясуо Хираока, глава отделения Subaru Tecnica International]:

«В мире автоспорта настоятельно рекомендуют обходиться без вредных выхлопов. Сейчас важно выпускать спортивные автомобили на синтетическом топливе или полностью электрические».

Lexus показал прототип двухместного квадроцикла для отдыха на природе. Его силовой агрегат работает на водородном топливе.

Honda привезла на автосалон семейный минивэн Step WGN шестого поколения. В линейке будет и модель с гибридной силовой установкой.

На выставке дебютируют сразу семь концепт-каров Mitsubishi. В их числе – электрический кей-кар. Дизайн внешнего облика напоминает экстерьер кроссовера. Новинка выйдет в продажу весной этого года.

Выставка посвящена автоспорту и заводскому тюнингу. В ней участвуют японские производители.

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