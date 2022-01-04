Редчайшие автомобили представили на выставке в США

Редчайшие из редких. Все эти роскошные гиперкары – шедевры инженерной мысли и дизайна. Увидеть вживую даже..

[Лесли Кендалл, куратор музея]:

«Гиперкар – это автомобиль с разными качествами. Обычно он очень мощный, суперпроизводительный, с низкой посадкой и чрезвычайно высокой ценой. У него отличная сборка, и он настолько экзотичный, насколько это возможно».

Редчайшие из редких. Все эти роскошные гиперкары – шедевры инженерной мысли и дизайна. Увидеть вживую даже один такой автомобиль суждено не каждому. Но сейчас в Автомобильном музее Петерсена в Лос-Анджелесе представлены сразу 18 эксклюзивных экспонатов.

Экспозиция состоит из одиннадцати бензиновых, четырёх гибридных и трёх электрических машин.

[Майкл Ван Ранкл, эксперт онлайн-издания Hotcars.com]:

«С исторической точки зрения, это важная выставка, поскольку демонстрирует вершину мощности и производительности машин с двигателем внутреннего сгорания. Также представлен переходный этап. Это гибриды LaFerrari и McLaren Speedtail. Кроме того, есть электрические автомобили, которые демонстрируют свой электрический потенциал».

В числе самых ярких экспонатов – Bugatti Veyron 2005 года выпуска. Благодаря ему появился термин «гиперкар». Автомобиль оснащён двигателем мощностью 1000 лошадиных сил, который разгоняет его до 407 километров в час. Цена – более миллиона долларов.

Гиперкар Koenigsegg Agera RS за восемь лет установил пять мировых рекордов скорости. Это самый быстрый серийный автомобиль. Его максимальная скорость – 445 километров в час. Цена – почти два миллиона долларов.

LaFerrari – первый серийный гибрид итальянской компании. В 2013 году он стал самым мощным автомобилем марки. Отдача силовой установки – 963 лошадиных силы. Модель 2017 года стоит более двух миллионов долларов.

Организаторы выставки включили в экспозицию гиперкаров даже мотоциклы. Это два эксклюзивных спортбайка – Lotus с 200-сильным агрегатом и Aston Martin с двигателем в 180 лошадиных сил.

Нет чёткого определения того, какими характеристиками должен обладать гиперкар. Чаще всего скорость такого авто превышает 320 километров в час, двигатель выдаёт примерно 1000 лошадиных сил, а цена – больше миллиона долларов. При этом с конвейера должно сойти не более ста таких моделей.

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