Оптические иллюзии появились на пешеходных переходах в Дании

Эта зебра будто бы повисла в воздухе. Такие оптические 3D-иллюзии выходят на защиту пешеходов во втором..

[Рикке Смед Виндинг, менеджер проекта]:

«Это такая иллюзия: кажется, что он висит над дорогой».

Эта зебра будто бы повисла в воздухе. Такие оптические 3D-иллюзии выходят на защиту пешеходов во втором по величине городе Дании – Орхусе.

Такие зебры уже нарисовали на трёх оживлённых дорогах в центре, где пешеходы постоянно пытаются лавировать между потоком велосипедистов и автомобилей.

Представитель городской администрации говорит, что о безопасности пешеходов стали забывать.

[Биньямин Симсек, член городского совета]:

«Мы хотим, чтобы это был город для пешеходов. Тут уже есть условия для велосипедистов. Мы этому очень рады. Есть условия для машин – это жизненно необходимо. Но нужно, чтобы в Орхусе и ходить пешком было безопасно».

Пилотный проект будет работать до 2024 года. В этот период будут следить, как изменится поведение велосипедистов и водителей в районе трёх переходов.

[Биньямин Симсек, член городского совета]:

«По датским правилам дорожного движения нужно пропустить пешехода. Но, как мы видим, этого не происходит. Такая зебра поможет пешеходам. Больше людей будут уважать правила. А без перехода вообще никто не остановится». [прохожий]:

«Это необычно. Никогда не слышал о 3D-переходах. Обычно здесь много велосипедистов и машин. Надеюсь, что новый переход остановит некоторых водителей».

Подобные парящие над дорогой переходы – всё же не новшество. Такие уже есть в других странах, включая Исландию, Австралию и Таиланд.

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