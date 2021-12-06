Алиса в огнях: в бельгийском зоопарке представили световые инсталляции

Гигантские фонари с персонажами из сказки «Приключения Алисы в стране чудес». Такие инсталляции появились в зоопарке..

Гигантские фонари с персонажами из сказки «Приключения Алисы в стране чудес». Такие инсталляции появились в зоопарке бельгийского города Антверпен.

Гостей встречают 6-метровая Алиса, Чеширский кот и Белый кролик. А ещё можно набрести на Безумного шляпника, который сидит за 6-метровым столом.

[посетитель]:

«Думаю, «Алиса в стране чудес» – очень хорошая история. Очень рад, что пришёл сюда и всё это увидел. Думаю, фигуры сделали очень хорошо».

200 фигур подсвечивает более 18 тысяч огней.

[посетитель]:

«Тут всегда приятно, весело, уютная атмосфера. И конечно выставка поднимает настроение, особенно в это депрессивное время».

Конструкции сделаны из стали и обтянуты тканью.

[посетительница]:

«Это значимое событие, особенно сейчас, когда из-за коронавируса всё снова начинает закрываться. Я действительно думаю, что это яркое пятно!»

Подобные светящиеся инсталляции здесь устанавливают каждый год. Но тема всегда разная.

Короткая ссылка на эту страницу: