Алиса в огнях: в бельгийском зоопарке представили световые инсталляции

Гигантские фонари с персонажами из сказки «Приключения Алисы в стране чудес». Такие инсталляции появились в зоопарке..
Дата загрузки: 2021-12-07
Гигантские фонари с персонажами из сказки «Приключения Алисы в стране чудес». Такие инсталляции появились в зоопарке бельгийского города Антверпен.
Гостей встречают 6-метровая Алиса, Чеширский кот и Белый кролик. А ещё можно набрести на Безумного шляпника, который сидит за 6-метровым столом.
[посетитель]:
«Думаю, «Алиса в стране чудес» – очень хорошая история. Очень рад, что пришёл сюда и всё это увидел. Думаю, фигуры сделали очень хорошо».
200 фигур подсвечивает более 18 тысяч огней.
[посетитель]:
«Тут всегда приятно, весело, уютная атмосфера. И конечно выставка поднимает настроение, особенно в это депрессивное время».
Конструкции сделаны из стали и обтянуты тканью.
[посетительница]:
«Это значимое событие, особенно сейчас, когда из-за коронавируса всё снова начинает закрываться. Я действительно думаю, что это яркое пятно!»
Подобные светящиеся инсталляции здесь устанавливают каждый год. Но тема всегда разная.
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