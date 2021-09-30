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Изумруды из пробирки и другие самоцветы: уникальное производство в Новосибирске

Изумруды из пробирки и другие самоцветы: уникальное производство в Новосибирске

Искусственные драгоценные камни выращивают в разных странах. А вот создать аналог колумбийского изумруда, который даже геммологи..

Дата загрузки: 2021-09-30

Искусственные драгоценные камни выращивают в разных странах. А вот создать аналог колумбийского изумруда, который даже геммологи не могут отличить от настоящего, могут только в Новосибирске.Там на научно-производственном предприятии более 30 лет делают высококачественные синтетические самоцветы.
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