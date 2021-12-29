Цифровая карта помогает берлинцам находить городских коз

Найти карликовых коз в большом городе раньше было почти невозможно. А теперь этих животных-терапевтов держат и..

Найти карликовых коз в большом городе раньше было почти невозможно. А теперь этих животных-терапевтов держат и в мегаполисах. Но как найти такие места? В Берлине, например, уже придумали.

IT-инженеры создали специальную козлиную карту на основе Google My Maps. На ней отметили все места, где держат коз. Чёрные значки означают, что вход бесплатный. Красные – надо платить.

[Анна Бережкова, создательница карты]:

«Мы просто хотели поделиться информацией, чтобы люди узнали об этом. Идея зародилась, когда мы поняли, что не знаем всех мест, где держат коз».

Погладить и покормить козу – значит снять стресс, успокоиться и получить положительные эмоции. На карте обозначены 24 мини-фермы. Зная их, можно заглянуть к козам в обеденный перерыв или по дороге с работы.

[Анна Бережкова, создательница карты]:

«Когда человек перенапряжён или что-то в этом роде, он знает, что может прийти сюда, пообщаться с козой и стать спокойнее и счастливее».

Козлиную карту просмотрели уже 11 000 пользователей. Хотя это не очень много, но кому-то она помогла.

[Константин Кочетов, пользователь карты]:

«Это, и правда, здорово. Даже если погода плохая или что-то случилось, когда приходишь к козам, кормишь и гладишь их, тебя охватывает потрясающее чувство».

Козлиная карта – бесплатная. На ней также отмечены скульптуры парнокопытных. Кроме того, на карте есть берлинские достопримечательности. Поэтому можно построить такой маршрут, чтобы и городом полюбоваться, и коз навестить.

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