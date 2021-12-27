Как собаки породы ньюф помогают на ёлочной ферме

Идея привлечь собак для работы на ёлочной ферме в праздничные дни пришла Вирджинии Дэвис, соучредителю организации «Спасём ньюфаундлендов». Хозяин фермы в штате Индиана Том Далл поддержал идею.
Люди семьями приходят покупать рождественские ёлки, а собаки на специальных тележках помогают довезти груз до машины. А молодые и очень старые псы встречают людей, те их гладят и обнимают. Собакам нравится.
Помимо сбора средств на содержание собак, проект также даёт возможность найти им любящую семью. Собак породы ньфаундленд называют ньюф, ньюфик или водолаз. Они могут перевозить грузы, работать в воде и охранять дом. Их ценят за сдержанность, благородство и готовность прийти на помощь человеку.
В праздничный сезон людей на ферме много. По мнению Тома, покупка настоящей рождественской ёлки имеет множество преимуществ.
«Многие думают, что срубить ёлку – это вред для окружающей среды, но из-за постоянного цикла посадки, роста и срезания на самом деле это хорошее дело», – рассказал Том.
«Пока деревья растут и готовятся стать рождественскими ёлками, они отлично вписываются в окружающую среду, и такой возобновляемый ресурс намного лучше пластиковой ёлки», – считает Том.