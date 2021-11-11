Волонтёры из приюта для собак в штате Огайо заметили, что, возвращаясь с прогулки, питбуль Раш всегда поправляет одеяло на своей лежанке.
«Каждый день Раш устраивал себе лежанку, и однажды стажёр по маркетингу снял это на видео. Мы разместили ролик в соцсетях, чтобы кто-нибудь откликнулся и забрал пса», – рассказала сотрудник приюта Вондрелл.
После просмотра видеоролика одна семья пришли познакомиться с Рашем. Пёс им сразу понравился, и они забрали его. «Есть много негативных стереотипов об американском бультерьере. Если нам удалось подчеркнуть мягкие черты характера Раша, то мы сможем и в дальнейшем помочь людям изменить к ним отношение», – считает Вондрелл.
«Люди думают, что приютские и спасённые животные плохо себя ведут, недоброжелательны или больны. На самом деле они замечательные и здоровые», – добавила она.
Видео с бездомной собакой и одеялом посмотрели более 2,5 млн раз
Волонтёры из приюта для собак в штате Огайо заметили, что, возвращаясь с прогулки, питбуль Раш всегда поправляет одеяло на своей лежанке.