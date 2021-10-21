Дональд Трамп запустит собственную соцсеть

Экс-президент США Дональд Трамп объявил о предстоящем запуске собственной соцсети. Она будет назваться TRUTH Social, что..

Экс-президент США Дональд Трамп объявил о предстоящем запуске собственной соцсети. Она будет назваться TRUTH Social, что можно перевести как «соцсеть правды».

По словам Трампа, эта платформа выступит против технологических гигантов, например, Твиттера и Фейсбука, которые ранее заблокировали аккаунты экс-президента.

В письменном обращении Трамп сказал, что мы живём в мире, где группировка «Талибан» (которая запрещена в России и других странах) широко представлена в Твиттере, однако американский президент лишён в нём голоса. По его словам, это недопустимо.

Как ожидается, бета-версию соцсети запустят уже в следующем месяце. Зарегистрироваться в ней пока можно будет только по приглашению. Открыть платформу для всех планируют в первом квартале 2022 года.

Позже также должна заработать платная платформа стриминга видео TMTG+, которую также запустит Трамп. На ней будут представлены развлекательный и новостной контент, а также подкасты. В будущем она собирается стать серьёзным конкурентом облачному сервису Amazon и Google Cloud.

Напомним, Twitter, Facebook и другие социальные с

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