Бриллианты, очки и бетон: что между ними общего?

Бриллианты, солнцезащитные очки, высококачественная спортивная одежда и бетон – что между ними общего? Оказывается, всё это..

Бриллианты, солнцезащитные очки, высококачественная спортивная одежда и бетон – что между ними общего? Оказывается, всё это можно создавать путём поглощения углекислого газа СО2. Теперь же такие методы привлекают внимание инвесторов.

Переработка СО2 становится прибыльным бизнесом и автоматически делает очень перспективной любую отрасль, которая начинает этим заниматься.

Многие учёные уверены, что климат на планете меняется из-за парниковых газов, в частности углерода. С этим согласны не все. Но какая разница, если на этом можно заработать.

В этом году компании в этой сфере привлекли более 800 миллионов долларов. Это в три раза больше, чем в 2020-м.

[Райан Шерман, исполнительный директорAether Diamonds]:

«Мы обнаружили, что потребители готовы платить огромные деньги за наши камни, которые получают с пользой для планеты».

Получают сверхприбыли и производители бетона. Они придумали обогащать его СО2, чтобы он становился крепче. Оказывается, за это тоже готовы платить больше.

[Роберт Нивьен, глава CarbonCure Technologies]:

«Около 90% нашей продукции поступило от независимых производителей бетона, больших и малых, которые просто используют это конкурентное преимущество».

Некоторые климатологи уверены, что миру ежегодно необходимо поглощать 10 миллиардов тонн СО2, чтобы замедлить изменение климата. Согласно другой распространённой теории, климат меняется естественным образом, и деятельность человека на этот процесс не влияет.

Одним из самых знаменитых сторонников второй теории был экс-президент США Дональд Трамп. Он выступал за сохранение и развитие отрасли добычи угля, а также шельфового бурения.

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