Бриллианты, очки и бетон: что между ними общего?
Бриллианты, солнцезащитные очки, высококачественная спортивная одежда и бетон – что между ними общего? Оказывается, всё это..
Дата загрузки: 2021-10-05
Переработка СО2 становится прибыльным бизнесом и автоматически делает очень перспективной любую отрасль, которая начинает этим заниматься.
Многие учёные уверены, что климат на планете меняется из-за парниковых газов, в частности углерода. С этим согласны не все. Но какая разница, если на этом можно заработать.
В этом году компании в этой сфере привлекли более 800 миллионов долларов. Это в три раза больше, чем в 2020-м.
[Райан Шерман, исполнительный директорAether Diamonds]:
«Мы обнаружили, что потребители готовы платить огромные деньги за наши камни, которые получают с пользой для планеты».
Получают сверхприбыли и производители бетона. Они придумали обогащать его СО2, чтобы он становился крепче. Оказывается, за это тоже готовы платить больше.
[Роберт Нивьен, глава CarbonCure Technologies]:
«Около 90% нашей продукции поступило от независимых производителей бетона, больших и малых, которые просто используют это конкурентное преимущество».
Некоторые климатологи уверены, что миру ежегодно необходимо поглощать 10 миллиардов тонн СО2, чтобы замедлить изменение климата. Согласно другой распространённой теории, климат меняется естественным образом, и деятельность человека на этот процесс не влияет.
Одним из самых знаменитых сторонников второй теории был экс-президент США Дональд Трамп. Он выступал за сохранение и развитие отрасли добычи угля, а также шельфового бурения.
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