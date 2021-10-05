Мозг и еда: какие продукты помогают нам думать

Для оптимальной работы мозга важен выбор продуктов. Как выяснилось, обработанные и рафинированные продукты не подходят. Необходимую энергию мозг естественным образом получает от цельных продуктов, которые поддерживают стабильный уровень глюкозы в крови.

Естественные способы повышения продуктивности мозга

Авокадо

Авокадо – это плод родом из южной части Центральной Мексики. Его относят к ягодам. Некоторые эксперты считают его мощным энергетическим стимулятором и самой совершенной едой в мире.

В авокадо много пищевых волокон. Одна порция обеспечивает до 40% дневной потребности человека. Растение также содержит олеиновую кислоту и другие омега-жирные кислоты, которые способствуют развитию миелиновой оболочки – защитного покрытия нейронов, которое ускоряет передачу импульсов.

Авокадо прекрасно подходит для салатов сэндвичей. А ещё это главный ингредиент гуакамоле.

Листовая зелень

Листовая зелень содержит огромное количество витаминов и минералов. Например, в шпинате и кейле есть аминокислоты и минеральные вещества, которые избавляют от чувства усталости и заряжают энергией. Листовую зелень, можно есть свежей в салатах, а также добавлять в смузи, запеканки и выпечку.

Капуста – один из лучших источников витамина К, необходимого для хорошей памяти. В капусте также много пищевых волокон, витаминов группы В и фолата, который необходим для развития мозга. Содержит витамины группы В, часто называемые «антистрессовыми». Они способствуют долголетию, улучшают память и снижают депрессию. Кроме того, капуста – источник магния, который помогает расслабиться и полноценно отдохнуть во время сна.

При этом все растения из семейства капустных (брассиковых) обладают похожими с капустой свойствами. Брокколи, зелень колларда, бок-чой, брюссельскую капусту и репу нужно регулярно употреблять в пищу. Шпинат и другие представители семейства амарантовых, такие как мангольд и свёкла, также содержат большое количество витаминов и минералов.

Черника

Черника – один из самых известных источников антиоксидантов. Усиливая приток крови к важнейшим участкам мозга, флавоноиды, содержащиеся в чернике, уменьшают риск снижения когнитивных способностей, улучшают память и внимание.

Стивен Платт, доктор медицины, автор книги Superfoods Rx: Fourteen Foods Proven to Change Your Life, называет их «мозговой ягодой», поскольку в них содержится самый высокий уровень антиоксидантов среди всех фруктов и овощей. Эти маленькие ягоды увеличивают способность мозга быстро передавать сигналы организму.

Чернику можно есть в чистом виде, а также добавлять в йогурты, овсяные хлопья, фруктовые салаты и салаты из зелени.

Орехи и семечки

Достаточно съедать 30 г орехов и семечек каждый день, чтобы улучшить мозговую деятельность. Высокое содержание белка, клетчатки, минералов, витаминов и незаменимые жирные кислоты также способствуют и подавлению аппетита, не позволяя переедать и чувствовать вялость. Горсть миндаля, грецких орехов, фисташек, семян подсолнечника или тыквенных семечек – это здоровый перекус. Столовая ложка семян чиа, добавленная в смузи или сок, поможет работе мозга.

Тёмный шоколад

Высокое содержание антиоксидантов и природных стимуляторов в лакомстве подходит для улучшения ясности ума. В отличие от молочного, в тёмном шоколаде используется какао-масло, а не молочные продукты, и он содержит значительно меньше сахара. Обычно в нём от 60 до 99 процентов шоколада или какао.

Чем больше содержание какао, тем насыщеннее горько-сладкий вкус. Тёмный шоколад может содержать ваниль и другие эмульгаторы, такие как соевый лецитин, чтобы сохранить уникальный вкус и текстуру.

Какао содержит больше фенольных антиоксидантов, чем другие продукты питания, включая вино и чай. Это помогает предотвратить повреждение свободными радикалами и выводит токсины из организма. Тёмный шоколад содержит минералы: марганец, магний, железо и медь. А также фосфаты, калий, селен, кальций, витамины К, В-12 и витамин А.

Тёмный шоколад с содержанием какао 70% и более содержит больше полезных свойств.

Он способствует выделению эндорфинов, которые полезны для мозга и повышают настроение. Два кусочка тёмного шоколада в день помогут лучше думать и хорошо себя чувствовать.

Дополнительные способы поддержания ясности ума

Пейте воду

В человеческом теле содержится до 70% воды. Работа организма зависит от уровня воды. При недостаточном количестве воды, когнитивные функции, концентрация и энергия снижаются, а важные процессы в организме нарушаются. Для улучшения когнитивных способностей и концентрации рекомендуется выпивать ежедневно не менее восьми стаканов воды.

Духовное развитие

В то время как здоровое питание значительно усиливает концентрацию и продуктивность, духовное развитие поможет чувствовать себя ещё лучше . Когда человек старается улучшить свой характер, стремится к нравственному совершенствованию и относится к окружающим с добротой, то сохраняет ясность ума на долгие годы.