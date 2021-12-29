Жителям Мадрида не хватает бесплатных тестов на COVID

Бесплатные домашние тесты на коронавирус в столице Испании теперь нарасхват. В стране растёт число случаев заболевания, и недавно оно впервые превысило 1000 заболевших на каждые 100 тысяч человек.

Местные власти снабжают аптеки такими тестами, но они заканчиваются в первые минуты, потому что их слишком мало.

[Мигель Хесус Арройо, житель Мадрида]:

«Нужно вставать рано, потому что они исчезают за секунду. То, что раздают бесплатно, быстро разбирают. За деньги никто не берёт».

Сотрудники аптек говорят, что люди приходят рано и стоят по несколько часов, чтобы получить бесплатный тест.

[Кристина Санчес, фармацевт]:

«На улице стоит огромная очередь из 30 человек. Но на всех не хватает. Каждый человек приходит с тремя-четырьмя медицинскими карточками, и всё заканчинвается на первых нескольких людях». [Кристобаль Камповерде, житель Мадрида]:

«Сегодня я пришёл в шесть утра, потому что на прошлой неделе, когда я пришёл в среду, то передо мной было около восьми человек, но каждый взял по несколько тестов, и они быстро закончились. Сегодня пришёл в шесть, и у меня получилось взять, но было только 20 штук».

Эксперты говорят, что рост заболеваемости начался после прихода более заразного штамма омикрон. При этом давление на больницы намного меньше, чем во время предыдущих волн эпидемии. Это объясняют тем, что новый вариант коронавируса реже вызывает тяжёлые формы болезни.

Так, ежедневное число смертей от COVID в Испании сейчас не превышает 100 человек. Тогда как на пике первой волны каждые сутки умирало около 1000, а в январе прошлого года, когда вакцинация только начиналась, смертность достигала 600 человек в день.

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