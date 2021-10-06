В Бразилии начались песчаные бури

Оранжевый хаос, в котором нечем дышать. На несколько городов бразильского штата Сан-Паулу обрушились песчаные бури. В..

Оранжевый хаос, в котором нечем дышать. На несколько городов бразильского штата Сан-Паулу обрушились песчаные бури.

В Катандуве это явление длилось 20 минут.

[Марсело Надалон, журналист]:

«Ветер был очень сильный. Он становился всё холоднее и сильнее и начал валить деревья. На доме моей мамы сорвало спутниковую тарелку. Сдувало просто всё, это было настоящее бедствие».

В Бразилии начинается сезон дождей, и, по словам метеорологов, сильные порывы ветра в это время – явление обычное. Они объясняют, почему на этот раз они с песком.

[Селсу Оливейра, метеоролог]:

«В этом году у нас ещё сильная засуха. Почва не защищена, поэтому ветер несёт всю эту пыль».

К счастью, обошлось без пострадавших и жертв.

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