Старшеклассник-бизнесмен разводит коз и продаёт за сотни долларов

Для австралийского старшеклассника Чарли эти козлики – не просто милые питомцы. Для него это также успешный..

[Чарли Пусти, заводчик карликовых коз]:

«Это началось в 2017 году, когда мои бабушка с дедушкой привезли мне на Рождество козлика смешанной породы».

Для австралийского старшеклассника Чарли эти козлики – не просто милые питомцы. Для него это также успешный бизнес.

В то время ему было 13 лет, и он давно мечтал о таком мини-питомце. Как только появился один, он сразу попросил, чтобы ему купили пару.

[Чарли Пусти, заводчик карликовых коз]:

«На следующий год у них появилось потомство. Их становилось всё больше, и теперь, спустя несколько лет, выросло довольно много».

Сейчас у Чарли уже 20 карликовых коз. Они требуют много внимания. Иногда Чарли с трудом успевает учиться.

[Чарли Пусти, заводчик карликовых коз]:

«Да, бывает суматоха. Но я справляюсь». [Мэнди Пусти, мама Чарли]:

«Это очень интересное дело, и он с головой в него погружён, хотя до этого мы ничего не знали о козах. Всё держится на его энтузиазме».

Популярность карликовых коз в Австралии постоянно растёт. А во время локдауна она стала ещё больше.

[Чарли Пусти, заводчик карликовых коз]:

«Многие семьи с детьми покупают их как домашних питомцев».

Один такой козлик стоит более 350 долларов. А породистую козу можно продать заводчикам более чем за полторы тысячи.

Мама гордится и говорит, что все родители должны давать своим детям возможность заниматься любимым делом.

[Мэнди Пусти, мама Чарли]:

«То, чего он достиг, и навыки, которые у него сейчас есть, позволили ему приспособиться ко взрослой жизни, и теперь он может всё».

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