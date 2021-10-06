В Венеции снова наводнение

Резиновые сапоги снова в моде в Венеции. По площади Святого Марка без них теперь не прогуляться...

Резиновые сапоги снова в моде в Венеции. По площади Святого Марка без них теперь не прогуляться. В город пришло очередное наводнение.

Уровень воды поднялся до 93 сантиметров. Ситуация пока не катастрофическая, поэтому специальную систему защиты в действие не приводят. Вместо этого устанавливают мостки. Так пешеходы могут пересечь площадь, не замочив ног.

Если уровень воды превысит 110 сантиметров, на помощь придут мобильные шлюзы. Они временно перекроют поступление воды в лагуну из моря.

Система состоит из 78 барьеров. Они защищают три входа в Венецианскую лагуну. Пока шлюзы находятся на дне.

Наводнения в Венеции бывают регулярно. В последние годы они участились, поскольку острова стали быстрее оседать. Город нормально переносит повышение уровня воды до метра. Если же она поднимается выше двух метров, то затапливает всю сушу.

Короткая ссылка на эту страницу: