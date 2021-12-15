Несезонные наводнения в Бразилии приносят жертвы

На этих кадрах – последствия смертоносного наводнения на северо-востоке Бразилии. Из-за сильных дождей реки вышли из..

На этих кадрах – последствия смертоносного наводнения на северо-востоке Бразилии. Из-за сильных дождей реки вышли из берегов. Затоплены автотрассы и целые городские районы.

В штате Баия погибло 11 человек.

Более 6 тысяч остались без крова. В целом около 15 тысяч человек были вынуждены эвакуироваться. Около 300 получили телесные повреждения.

[жительница Итажимирина]:

«Сын позвонил мне со словами: «Мам, посмотри в окно кухонной двери». И потом он забрал меня из дома к себе домой».

Ливни на северо-востоке Бразилии идут с прошлой недели. Режим ЧП ввели в 51 муниципалитете.

В это время года сильные дожди здесь – не норма. Их вызвал субтропический циклон, сформировавшийся в Атлантическом океане.

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