Несезонные наводнения в Бразилии приносят жертвы

На этих кадрах – последствия смертоносного наводнения на северо-востоке Бразилии. Из-за сильных дождей реки вышли из..
Дата загрузки: 2021-12-15
На этих кадрах – последствия смертоносного наводнения на северо-востоке Бразилии. Из-за сильных дождей реки вышли из берегов. Затоплены автотрассы и целые городские районы.
В штате Баия погибло 11 человек.
Более 6 тысяч остались без крова. В целом около 15 тысяч человек были вынуждены эвакуироваться. Около 300 получили телесные повреждения.
[жительница Итажимирина]:
«Сын позвонил мне со словами: «Мам, посмотри в окно кухонной двери». И потом он забрал меня из дома к себе домой».
Ливни на северо-востоке Бразилии идут с прошлой недели. Режим ЧП ввели в 51 муниципалитете.
В это время года сильные дожди здесь – не норма. Их вызвал субтропический циклон, сформировавшийся в Атлантическом океане.
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