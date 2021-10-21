Венеция вошла в период самого сильного наводнения

Официанты этого кафе в центре Венеции привыкли к резиновым сапогам. Они также постоянно собирают воду, чтобы..

[Аннапаола Лавена, владелица кафе]:

«Мы живём с этими наводнениями, и вы можете видеть, какие это неудобства. Этот феномен всё больше усиливается и мешает бизнесу. Венеция живёт за счёт своего ремесла и туризма. Если не будет туризма, Венеция умрёт».

Официанты этого кафе в центре Венеции привыкли к резиновым сапогам. Они также постоянно собирают воду, чтобы избавляться от разъедающей соли.

В Венеции – снова крупное наводнение. Несмотря на систему защиты, многие достопримечательности под водой.

Город возрастом 1600 лет постоянно живёт в страхе затопления. Он имеет уникальное расположение: построен на сваях между каналами. Это делает его особенно уязвимым перед капризами природы.

Сегодня от воды город защищает подводная система искусственных заграждений. На её строительство ушло шесть миллиардов евро. Но она по-прежнему на этапе тестирования.

Барьеры поднимают, если уровень воды превышает метр 30 сантиметров. С октября 2020 года их задействовали уже 20 раз.

Как ожидается, окончательно проверку системы завершат к 2023 году. После этого порог снизят до метра 10 сантиметров.

Между тем, Собор Святого Марка начал гонку со временем. Сейчас здесь устанавливают стеклянные панели, чтобы защитить нижний ярус. Когда солёная вода сюда просачивается, она разъедает мраморные колонны и мозаику на полу.

В ноябре 2019 года шторм принёс Венеции воды почти под два метра и ветры, которые срывали фрагменты кровли с собора Святого Марка. В этом году собор оказывался в воде пять раз во время обычно спокойного августа.

При этом небывалые наводнения выше 140 сантиметров бывают в городе всё чаще. С 1872 года их фиксировали 25 раз. И девять из них пришлись на XX век и пять – на ноябрь и декабрь 2019 года.

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