В Бразилии растёт число жертв наводнения

[пострадавший от наводнения]:

«Я бросил там всё. Жду, когда вода спадёт, чтобы начать уборку в доме и вернуться к нормальной жизни».

Этот бразилец вернулся в свой затопленный дом, чтобы посмотреть на его состояние.

Добраться сюда пока можно только на лодке – несколько недель наводнений сделали своё дело.

[пострадавший от наводнения]:

«Снаружи полтора метра воды. На дороге, которую затопило, до сих пор глубина полтора метра».

Рекордные ливни в штате Баия пошли после исторической засухи, но вместо облегчения – новое бедствие.

[пострадавший от наводнения]:

«Всё пропало! Холодильник, морозильник, диван, кровать… всё!»

Своих домов лишились 37 тысяч человек, 54 тысячи были вынуждены эвакуироваться. Погибло не менее 24 человек, ещё 434 пострадали.

В канун Рождества прорвало две плотины.

[Марио Алехандре, мэр города Ильеус]:

«За всю историю Ильеуса мы никогда не видели столько воды, как сейчас. Это настоящая катастрофа!»

Эти наводнения называют худшими в истории штата за всю историю наблюдений. Отправить помощь предложила Аргентина, но президент Жаир Болсонару её отклонил.

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