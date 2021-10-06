Российские актриса и режиссёр вошли на борт МКС
Впервые на МКС встречают работников кино. Российская актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко прибыли на..
Дата загрузки: 2021-10-06
Впервые на МКС встречают работников кино. Российская актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко прибыли на корабле «Союз» вместе с опытным космонавтом Антоном Шкаплеровым.
Актриса и режиссёр поделились первыми впечатлениями.
[Юлия Пересильд, актриса]:
«Для нас сегодня новым было всё. Каждые десять секунд приносили что-то своё новое. Мы только встретились со всеми, кто здесь, на МКС, живёт давно. Сейчас будем знакомиться. Мне всё ещё кажется, что я сплю».
[Клим Шипенко, режиссёр]:
«Да, конечно, так и мне тоже кажется. И никак не могу поверить, что это на самом деле всё происходит. Мы столько ждали этого, и есть такое ощущение, что это сон».
Пересильд и Шипенко проведут на орбитальной станции 12 дней. Они будут снимать эпизоды художественного фильма с рабочим названием «Вызов». Актриса играет девушку-врача. Ей необходимо за месяц подготовиться к полёту и отправиться на МКС, чтобы спасти жизнь космонавта.
Фильм снимают в рамках совместного проекта Роскосмоса, киностудии Yellow, Black and White и российских СМИ.
Работники кино вернутся на Землю 17 октября вместе с космонавтом Олегом Новицким.
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