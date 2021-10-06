Российские актриса и режиссёр вошли на борт МКС

Впервые на МКС встречают работников кино. Российская актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко прибыли на корабле «Союз» вместе с опытным космонавтом Антоном Шкаплеровым.

Актриса и режиссёр поделились первыми впечатлениями.

[Юлия Пересильд, актриса]:

«Для нас сегодня новым было всё. Каждые десять секунд приносили что-то своё новое. Мы только встретились со всеми, кто здесь, на МКС, живёт давно. Сейчас будем знакомиться. Мне всё ещё кажется, что я сплю».

[Клим Шипенко, режиссёр]:

«Да, конечно, так и мне тоже кажется. И никак не могу поверить, что это на самом деле всё происходит. Мы столько ждали этого, и есть такое ощущение, что это сон».