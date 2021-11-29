Президент Перу прибыл в пострадавший от землетрясения регион
Было очень страшно! Так в амазонском регионе Перу вспоминают минувшие выходные. В воскресенье здесь произошло землетрясение..
Дата загрузки: 2021-11-30
Было очень страшно! Так в амазонском регионе Перу вспоминают минувшие выходные.
В воскресенье здесь произошло землетрясение силой 7,5 балла. Пострадал регион Ла-Халька на севере страны. Подземные толчки чувствовали и в столице Лиме.
[пострадавшая]:
«Оно было очень сильным. Нам до сих пор страшно, но это не сравнится с моментом, когда всё начало рушиться».
Пострадало 220 зданий, включая церкви и торговые центры. 75 жилых домов разрушено полностью. Каким-то чудом обошлось без жертв. Несколько человек получили лёгкие травмы.
Оценить ущерб прибыл президент Перу Педро Кастильо. Обещает пострадавшим, что их дома восстановят.
[Педро Кастильо, президент Перу]:
«Министерства и институты позаботятся не только о Ла-Хальке, но и о любом районе, который повредило землетрясение. Мы уверяем вас, что, начиная с сегодняшнего дня, будем помогать вам через министерства».
По словам сейсмологов, эпицентр землетрясения залегал на глубине 130 километров.
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