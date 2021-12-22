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Грязную воду с аварийной АЭС «Фукусима» сбросят в океан по тоннелю

Грязную воду с аварийной АЭС «Фукусима» сбросят в океан по тоннелю

Оператор разрушенной японской АЭС «Фукусима» построит подводный туннель для сброса отработанной воды. Об этом заявили представители..

Дата загрузки: 2021-12-22

Грязную воду с аварийной АЭС «Фукусима» сбросят в океан по тоннелю
Оператор разрушенной японской АЭС «Фукусима» построит подводный туннель для сброса отработанной воды. Об этом заявили представители компании-оператора станции.

[Дзюнити Мацумото, представитель TEPCO]:
«Туннель для сброса воды будет примерно в километре от электростанции. Как показано в графике, это восточная сторона АЭС. По нему очищенную воду будут перекачивать к морскому дну на глубину в 12 метров».

Прошло 10 лет после сильного землетрясения и цунами, которые разрушили северо-восточное побережье Японии и привели к аварии на АЭС. Это была крупнейшая ядерная катастрофа для мира со времён взыва в Чернобыле.

Сегодня здесь скопилось почти 1,3 миллиона тонн загрязнённой воды. Её хватило бы, чтобы заполнить 500 олимпийских бассейнов. Воду хранят в огромных резервуарах. Но места для новой почти нет.

Компания TEPCO планирует сбросить в Тихий океан более миллиона тонн воды. Предварительно её очистят и разбавят.

Планы уже вызвали опасения у местных фермеров. Впрочем, оператор обещает принять к рассмотрению любые жалобы людей.

[Дзюнити Мацумото, представитель TEPCO]:
«В случае необходимости мы приложим усилия, чтобы изменить дизайн или вообще отменить этот план».

Строительство тоннеля обещают начать в середине 2022 года. Из воды удалят радиоактивные загрязнения за исключением трития, который убрать невозможно. Сброс хотят начать весной 2023 года.
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