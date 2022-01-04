На Тайване произошло мощное землетрясение

Жителям Тайваня пришлось изрядно попереживать. Здесь прямо в вечерний час пик произошло мощное землетрясение. Толчки ощущались..

Жителям Тайваня пришлось изрядно попереживать. Здесь прямо в вечерний час пик произошло мощное землетрясение.

Толчки ощущались в столице Тайбэе и по всей северной части острова.

[представитель Центрального метеобюро]:

«В оффшорной точке в 56,7 километра восточнее города Хуалянь произошло землетрясение силой 6 баллов. Эпицентр залегал на глубине 19,6 километра. Это достаточно мелко».

Геологическая служба США даёт другие данные. Согласно ним, сила землетрясения была 6,2 балла, и эпицентр был в 50 километрах от Хуаляня на глубине почти 30 километров.

Хотя трясло сильно, сообщений о пострадавших либо серьёзных повреждениях инфраструктуры не поступало. Сильнее всего толчки чувствовали в столице и в уезде Илань.

При этом Тайваньская высокоскоростная железная дорога в Тайбэе работала без сбоев. В некоторых районах были перебои с водоснабжением.

По данным властей, экономический ущерб от этого землетрясения будет небольшим.

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