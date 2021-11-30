Детёныша карликового бегемота показали в зоопарке во Франции

[Жюли Буаттьо, смотрительница]:

«Важно не путать карликовых бегемотов с обыкновенными большими бегемотами, которых много. Карликовые бегемоты в отличие от обычных живут в одиночестве – и в неволе, и в дикой природе».

Это крохотное чудо – новый детёныш карликового бегемота в биопарке на западе Франции. Ему нет и месяца. Маму зовут Лея, а дочку назвали Куиллой.

Карликовые бегемоты – редкий вид, но они хорошо размножаются в зоопарках.

Куилла – третий детёныш Леи. Малышка пока живёт в помещении. Заботливая мама не выпускает её в открытый вольер.

[Жюли Буаттьо, смотрительница]:

«Я открываю дверь, но она несколько недель словно говорит детёнышу: «Я уйду и скоро вернусь, а ты жди здесь». Когда детёнышу исполнится месяц, мама её выпустит».

Карликовые бегемоты водятся в Западной Африке – в основном, в Либерии. Также они встречаются в Сьерра-Леоне и Гвинее. Эти животные ведут ночной образ жизни. День проводят в воде, а с наступлением темноты выходят на сушу в поисках еды.

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