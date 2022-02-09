Редкие бенгальские тигрята родились в зоопарке в Индии

Эти новорождённые тигрята – ценное прибавление не только для зоопарка в Индии, но и для всей..

Эти новорождённые тигрята – ценное прибавление не только для зоопарка в Индии, но и для всей популяции бенгальских тигров. В дикой природе их осталось не больше двух с половиной тысяч.

Детёныши появились на свет 3 февраля в зоопарке в Гувахати на северо-востоке страны.

[Ашвини Кумар, сотрудник зоопарка]:

«В нашем зоопарке бенгальская тигрица Кази родила двух детёнышей. Оба здоровы».

На рубеже прошлого века в Индии обитало примерно 40 тысяч тигров. Но браконьерство и потеря среды обитания поставили их на грань вымирания. Сейчас в стране насчитывается 1700 бенгальских тигров. 500 из них обитают на заболоченной территории в дельтах рек Ганг и Брахмапутра.

У бенгальского тигра самые большие клыки среди кошачьих. Они могут быть длиннее восьми сантиметров. Самцы весят свыше 200 килограммов, а самки – около 140, иногда и больше.

В этом зоопарке после рождения детёнышей стало девять бенгальских тигров.

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