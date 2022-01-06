Подманить и подсчитать. В Лондонском зоопарке стартовала традиционная перепись питомцев. А их здесь – почти 20..

От тигров до муравьёв: в Лондонском зоопарке пересчитывают животных

Подманить и подсчитать. В Лондонском зоопарке стартовала традиционная перепись питомцев. А их здесь – почти 20 тысяч. И многие весьма непоседливы.

[Дэн Симмондс, сотрудник Лондонского зоопарка]:

«Мы считаем животных каждый день – это часть нашей работы. Но также раз в год проводим официальную инвентаризацию. Это нужно, чтобы продлить лицензию зоопарка».

С пингвинами всё просто. У каждого свой окрас, зафиксированный в документах. Поэтому одного не посчитаешь дважды.

Со львами тоже хлопот нет. Им в вольер подсыпали приманку, и теперь они на виду.

[Дэн Симмондс, сотрудник Лондонского зоопарка]:

«Там рассыпали немного имбиря и корицы. И львы катаются в них, как домашние кошки. Так что, несмотря на неважную погоду, они прекрасно проводят время».

Верблюды тоже не доставляют проблем, разве что проявляют повышенное внимание к смотрителю.

А вот с вертлявыми обезьянами сложнее. Понадобилась целая коробка угощений. Впрочем, сюрпризов при подсчёте не ожидается. Сотрудники зоопарка знают, что летом здесь появились на свет три детёныша.

Питомцев будут пересчитывать неделю. В Лондонском зоопарке держат 400 видов животных – от тигров до муравьёв.

Полученные данные внесут в общую базу, к которой имеют доступ все зоопарки мира. Эти сведения помогают лучше координировать работу по сохранению редких видов.

Лондонский зоопарк не финансируется государством. За время пандемии он потерял 20 миллионов фунтов стерлингов. Однако сейчас гостей становится больше. В зоопарке надеются, что теперь всё наладится.

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