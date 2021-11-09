Четыре бенгальских тигрёнка пополнили зоопарк в Мексике

Грозно рычит и даже бросается в атаку. Эта бенгальская тигрица уже месяц ревностно охранят своих детёнышей...

Грозно рычит и даже бросается в атаку. Эта бенгальская тигрица уже месяц ревностно охранят своих детёнышей. Четверо тигрят родились в зоопарке Сан-Хорхе в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес.

[Порфирио Сильва, смотритель]:

«Мы ждём, когда ветеринары смогут определить пол детёнышей. Другим зоопаркам тоже нужны бенгальские тигры, и мы можем обменяться с ними животными».

Бенгальские тигры – исчезающий вид. Поэтому каждый новый тигрёнок – надежда на восстановление популяции.

[Аурора Каэро, ветеринар]:

«Размножение в неволе требует больших усилий. Для животных важно многое, в том числе и питание, и достаточно просторный вольер. Так что (рождение тигрят) – это показатель того, что мы всё делаем правильно. Мы очень счастливы».

Ветеринары пока не могут обследовать тигрят. Но визуальный осмотр говорит о том, что все малыши здоровы.

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