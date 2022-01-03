В зоопарке в Южной Корее хвастаются сразу пятью амурскими тигрятами

Сразу пять редких амурских тигрят – с таким прибавлением вошёл в новый год зоопарк в Южной..

Сразу пять редких амурских тигрят – с таким прибавлением вошёл в новый год зоопарк в Южной Корее. За игрой хищных котят гости готовы наблюдать часами. Тем более что тигр – символ 2022 года.

[гостья зоопарка]:

«Я взяла выходной и пришла сюда посмотреть на тигрят. Я полюбовалась этими красивыми детёнышами и очень рада».

Обычно у тигров рождается два-три котёнка. Поэтому такое событие для зоопарка – редкость.

[Ким Су Вон, смотритель]:

«Пять тигрят исчезающего вида родились одновременно – это очень благоприятное событие. Надеюсь, что всё будет хорошо, и они будут здоровыми».

Тигрятам уже полгода. При рождении они весили по килограмму. Сейчас каждый в 30 раз тяжелее.

Амурские тигры обитают на Дальнем Востоке России и Северо-Востоке Китая. Также полагают, что небольшая популяция этих хищников есть в Северной Корее.

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