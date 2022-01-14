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Зоопарк в Перу приветствует двух леопардов из Мексики

Зоопарк в Перу приветствует двух леопардов из Мексики

Большая пятнистая кошка осторожно исследует свою новую территорию. Пара леопардов лишь недавно переехала из Мексики в..

Дата загрузки: 2022-01-14

Зоопарк в Перу приветствует двух леопардов из Мексики
Большая пятнистая кошка осторожно исследует свою новую территорию. Пара леопардов лишь недавно переехала из Мексики в зоопарк перуанской столицы Лимы и сегодня дебютирует перед публикой.

[Джованна Йепес, замдиректора зоопарка]:
«Это результат большой работы администрации Лимы в сотрудничестве с зоопарком в Мехико. Эти животные приехали примерно 20 дней назад. После строгого карантина мы можем сказать, что они здоровы».

Обеим кошкам – по 22 месяца. Это самец и самка. Самка весит 37 килограммов, самец – 43.

Для перуанцев они – экзотика. Леопарды водятся в Азии и Африке. Большинство обывателей не отличат их от южноамериканских ягуаров, но всё же это совсем другой вид. Леопарды меньше размером, не такие коренастые, хвост длиннее, иной рисунок пятен.

[посетитель]:
«Мы видим, что животные в хорошем состоянии и защищены. Пришли посмотреть на них, особенно интересно детям».

Леопарды причислены к вымирающим видам. Всему виной – незаконная торговля их мехом и исчезновение естественной среды обитания.
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