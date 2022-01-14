Большая пятнистая кошка осторожно исследует свою новую территорию. Пара леопардов лишь недавно переехала из Мексики в..

Зоопарк в Перу приветствует двух леопардов из Мексики

[Джованна Йепес, замдиректора зоопарка]:

«Это результат большой работы администрации Лимы в сотрудничестве с зоопарком в Мехико. Эти животные приехали примерно 20 дней назад. После строгого карантина мы можем сказать, что они здоровы».

Большая пятнистая кошка осторожно исследует свою новую территорию. Пара леопардов лишь недавно переехала из Мексики в зоопарк перуанской столицы Лимы и сегодня дебютирует перед публикой.

Обеим кошкам – по 22 месяца. Это самец и самка. Самка весит 37 килограммов, самец – 43.

Для перуанцев они – экзотика. Леопарды водятся в Азии и Африке. Большинство обывателей не отличат их от южноамериканских ягуаров, но всё же это совсем другой вид. Леопарды меньше размером, не такие коренастые, хвост длиннее, иной рисунок пятен.

[посетитель]:

«Мы видим, что животные в хорошем состоянии и защищены. Пришли посмотреть на них, особенно интересно детям».

Леопарды причислены к вымирающим видам. Всему виной – незаконная торговля их мехом и исчезновение естественной среды обитания.

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