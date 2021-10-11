Асы воздухоплавания встретились на фестивале в Германии
Живописные поля и перелески в лучах солнца с высоты птичьего полёта. Таким пейзажем любуются участники фестиваля..
Дата загрузки: 2021-10-12
Живописные поля и перелески в лучах солнца с высоты птичьего полёта. Таким пейзажем любуются участники фестиваля воздушных шаров в Баварии. Здесь собрались 25 лучших пилотов страны со своими командами.
Для воздухоплавателей подготовили различные задания. Например, надо подлететь к этой поляне с крестом и опуститься как можно ниже.
[Андреас Баус, глава Ассоциации воздухоплавания Германии]:
«После старта каждый должен найти свою идеальную высоту, чтобы подлететь как можно ближе к кресту. А потом надо сбросить на него маленький мешок с песком. Думаю, победу решат сантиметры».
Перед пятидневным чемпионатом пилоты проходили квалификационный отбор. Соревнования длились несколько недель.
В Германии насчитывается примерно 2500 воздухоплавателей. Среди них есть и профессионалы, и любители. В соревнованиях обычно участвуют около ста пилотов.
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