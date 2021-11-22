Сомалийка рисует картины, чтобы изменить жизнь страны к лучшему

Возможно, единственная в стране. Художница Сана не знает других женщин в Сомали, которые рисовали бы картины...

Возможно, единственная в стране. Художница Сана не знает других женщин в Сомали, которые рисовали бы картины. Это искусство с трудом выживает во время гражданской войны, из-за которой страна стоит в разрухе.

[Сана Ашраф Шариф Мухсин, художница]:

«Я надеюсь изменить это с помощью своего искусства. Хочу, чтобы люди увидели что-то прекрасное, и их дух окреп».

Девушка учится в университете. Хочет связать жизнь со строительством. Живопись – её хобби.

Пейзажи, животные и быт сомалийцев – всё это отражено в картинах. Художницу вдохновляет любовь к родине.

Сана увлеклась искусством в детстве. Говорит, унаследовала талант от дяди. Сначала рисовала углём на стенах дома. Потом стала писать картины и портреты в альбоме.

Девушка живёт в Могадишо в полуразваленном доме родственника. Её искусство уже получило признание многих соотечественников. Недавно она провела выставку в столичном университете.

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