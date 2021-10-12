После отставки Себастьяна Курца в Австрии сменился канцлер

В Австрии сменился канцлер. Несколько дней назад Себастьян Курц подал в отставку, и теперь его место..

В Австрии сменился канцлер. Несколько дней назад Себастьян Курц подал в отставку, и теперь его место займёт глава МИД Александр Шалленберг. Он принёс присягу в Вене в присутствии президента страны.

В начале октября прокуратура начала расследование в отношении Курца. Экс-канцлера подозревают в злоупотреблении доверием, коррупции и взяточничестве.

В частности, прокуроры утверждают, что в период с 2016 по 2018 годы Курц платил австрийской газете за публикацию опросов общественного мнения, выгодных для его партии. При этом он якобы использовал бюджетные деньги. Помимо Курца под следствием оказались девять его помощников.

Бывший глава правительства все обвинения отрицает. Он считает их происками левых сил. Чтобы избежать политического хаоса, Курц подал в отставку и предложил в качестве преемника своего однопартийца – Шалленберга.

[Александр Ван дер Беллен, президент Австрии]:

«Уважаемый г-н Шалленберг, думаю, вы привнесли самое необходимое для новой работы: как высокопоставленный дипломат и министр иностранных дел вы точно знаете, как привести крайне противоположные позиции к общему знаменателю. Это не ново для вас».

Шалленберг с 1997 года служил в Министерстве иностранных дел Австрии, а в 2019-м возглавил ведомство.

Тем временем Курц сохранил за собой пост председателя правящей консервативной Австрийской народной партии и продолжит участвовать в работе парламента.

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