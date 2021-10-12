За что электрики выдали зарплату 5–летнему мальчику

Лора Николь-Андерсон из Великобритании вызвала электриков для работ в доме. Пятилетний сын женщины Тео бы очень рад и проводил с ними всё своё время.

Малыш угощал электриков напитками, проверял работу и задавал множество вопросов. Рабочие относились к Тео с уважением Находили для него время, несмотря на занятость. «Его мама постоянно говорила, чтобы он оставил нас в покое, поскольку у нас важная работа, но он хотел помогать», – рассказал электрик. «Поэтому мы давали ему задания», – добавил он. Малыш всегда просил, чтобы ему давали больше работы.

Электрики решили отблагодарить Тео за участие в ремонте. Они выписали платёжную ведомость на его имя, приложив деньги. «Измерение предметов; подсчёт количества розеток; организация питания (вкусное печенье); отличная волонтёрская работа и контроль качества (задавал много вопросов)», – написали они в расчётном листке Тео.

Мама мальчика поделилась на своей страничке в соцсетях: «Это самый милый акт доброты, который я когда-либо видела. В течение последних шести недель раз в две недели к нам приходили электрики, и Тео был от них без ума!!! Он доставал их вопросами, добротой и постоянными предложениями помощи!!!» Лора приложила к посту фотографию ведомости и 15 фунтов (20 долларов).

Лора сказала, что сын потратил всю свою зарплату на покупку пасхального яйца для брата.