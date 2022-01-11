Хогвартс-Экспресс создали для российских поклонников Гарри Поттера

Злой волшебник Волан-де-Морт и его коварная помощница Беллатриса Лестрейндж. В этом поезде оживает вселенная Гарри Поттера...

Злой волшебник Волан-де-Морт и его коварная помощница Беллатриса Лестрейндж. В этом поезде оживает вселенная Гарри Поттера. Хогвартс-Экспресс ходит от Санкт-Петербурга до Зеленогорска и обратно. В мир сказки здесь можно погрузиться на два часа.

[Евгения Сляднева, руководитель проекта «Хогвартс-Экспресс»]:

«Все, когда видят Дамблдора, Хагрида – Хагрид – великан, полувеликан – взрыв эмоций. Когда видят Волан-де-Морта со змеёй с Беллатрисой, тоже реагируют – побаиваются, но не так чтобы очень».

Всем, особенно взрослым, нравится Гарри Поттер. Персонажей знаменитой истории о юном волшебнике играют актёры. Они проводят конкурсы, показывают фокусы и вовлекают в игру пассажиров. При этом всех ждут сладкие угощения.

[Георгий Зубанов, пассажир]:

«Мне понравились актёры. Актёрская игра шикарная. Они, правда, похожи на оригинальных персонажей из «Гарри Поттера» и уделяют каждому ребёнку внимание».

Актёры подготовились скрупулёзно. Каждый играет с душой.

[Ева Ершова, актриса]:

«Мне нужно было пересмотреть фильм «Гарри Поттер», в частности «Тайную комнату», а также – прочитать характеристики книжной Джинни, потому что она отличается от Джинни Уизли в фильме про Гарри Поттера, и создать золотую середину, которая ходит по поезду сегодня». [Юлия Фелина, актриса]:

«Я очень люблю играть злых персонажей. Они более наполненные, интересные. Их можно изучать и находить всё новые и новые их грани».

В конце путешествия каждому пассажиру дарят волшебное письмо и волшебную палочку.

Проект «Хогвартс-Экспресс» был запущен на Сахалине в феврале прошлого года. Сейчас тематические поезда ходят в 40 городах России. На них прокатились уже 120 тысяч человек. Организаторы планируют охватить ещё больше городов.

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