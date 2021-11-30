Женщина вынесла из огня четверых детей

Микала Виш из Мичигана во время пожара в доме спасла своих детей в возрасте 12, 6, 4 лет и 9 месяцев.
Отважная мама получила ожоги второй и третьей степени 60% тела. У одного из сыновей обожжены руки, другие дети не пострадали. Женщину с сыном доставили в ожоговый центр, им сделали операции по пересадке кожи. Врачи говорят, что она будет находиться в больнице восемь месяцев.
Мама Микалы Виш, рассказала, что её не удивил поступок дочери. «Дочь верующий человек и это дало ей силы, когда она искала в горящем доме шестилетнего сына. Я уверена, что она выкарабкается», – сказала она.
Пожарный Дерек Клинк был на месте пожара. Он сказал: «Иногда люди называют нас героями. Но в данном случае героями были не мы, а женщина, спасшая детей». Жена пожарного, узнав о происшествии, создала страницу на платформе GoFundMe для сбора средств для семьи Виш. Она написала, что происшествие тронуло их с супругом, потому что их дети одного возраста с детьми Микалы. Спустя 20 дней после пожара на счёт поступило 270 000 долларов.