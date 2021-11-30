Женщина вынесла из огня четверых детей

Микала Виш из Мичигана во время пожара в доме спасла своих детей в возрасте 12, 6, 4 лет и 9 месяцев.

Отважная мама получила ожоги второй и третьей степени 60% тела. У одного из сыновей обожжены руки, другие дети не пострадали. Женщину с сыном доставили в ожоговый центр, им сделали операции по пересадке кожи. Врачи говорят, что она будет находиться в больнице восемь месяцев.

Мама Микалы Виш, рассказала, что её не удивил поступок дочери. «Дочь верующий человек и это дало ей силы, когда она искала в горящем доме шестилетнего сына. Я уверена, что она выкарабкается», – сказала она.