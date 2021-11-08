8-летняя девочка оказалась в роли спасателя

Восьмилетняя Тирни Батт играла возле реки в городе Перт, в воде плескался мальчик. Вдруг он стал погружаться в воду и звать на помощь. Взрослых поблизости не было. Плавать Тирни не умела, но бросилась помогать.

Она вошла в воду и смогла удерживать голову мальчика над поверхностью, пока на помощь не подоспели прохожие и не вытащили обоих на берег. Позже Керри, мама 12-летнего мальчика, рассказала, что глубина была небольшая, но из-за подводного течения он не мог встать на дно. Если бы не девочка, сын захлебнулся бы. «Тирни, маленький ребёнок, смогла сделать то, до чего не всякий взрослый мог бы додуматься. Девочка была невероятно храброй, спокойной и просто удивительной», – рассказала Керри.

Отец Тирни сказал, что впечатлён быстрой реакцией дочки. «Она тоже не умеет плавать. Я думаю, адреналин помог ей в этой ситуации. Я горжусь дочерью», – добавил он.