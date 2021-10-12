Губернатор Техаса отменил требование обязательной вакцинации

Губернатор штата Техас пошёл против администрации Джо Байдена. Грег Эббот объявил, что отменяет требование обязательной вакцинации от COVID и для госслужащих, и для всех частных компаний и их клиентов в своём штате.

На своей странице в Твиттере он написал: «Вакцина от COVID-19 безопасна, эффективна и является нашей лучшей защитой от вируса. Но вакцинация всегда должна оставаться добровольной, а не принудительной».

Распоряжение Байдена об обязательной вакцинации он назвал чрезмерным федеральным вмешательством.

Месяцем ранее президент США призвал владельцев компаний по всей стране увольнять сотрудников, которые не были привиты от коронавируса. За это время из-за отказа привиться работу потеряло несколько тысяч людей.

В своём указе Эббот написал: «Администрация Байдена теперь запугивает многие частные организации, заставляя их требовать вакцинации от COVID-19, что приводит к нехватке трудовых ресурсов, а это угрожает дальнейшему восстановлению Техаса».

Белый дом решение губернатора Техаса пока не прокомментировал.

Ранее технологические гиганты, такие как Facebook и Google, сообщили своим техасским сотрудникам, что им нужно подготовить сертификат вакцинации, прежде чем они смогут вернуться на работу.

Требовала от сотрудников прививок и крупнейшая в США авиакомпания American Airlines. В одном из техасских городов у неё 100 тысяч работников. Сертификаты они должны были предоставить до конца ноября. В противном случае их обещали уволить.

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