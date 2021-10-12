Как угандиец заражает Африку кунг-фу

Кизза Сседжемба влюбился в кунг-фу ещё подростком, когда смотрел фильмы с Джетом Ли. Говорит, что рос..

Кизза Сседжемба влюбился в кунг-фу ещё подростком, когда смотрел фильмы с Джетом Ли. Говорит, что рос в трущобах Кампалы, поэтому в юном возрасте ему пришлось научиться отбиваться от грабителей.

Сегодня 30-летний угандиец сам снимается в боевиках. А ещё передаёт боевое искусство новому поколению африканцев.

Многие из его учеников – девочки, включая и его пятилетнюю дочь Асфу.

[Кизза Сседжемба, угандийский мастер кунг-фу]:

«Я решил, что этим девочкам нужно научиться тому, что они называют самообороной, чтобы они хотя бы могли защитить себя».

Ссейджемба уже более десяти лет снимается в фильмах, снятых Wakaliwood – малобюджетной угандийской компанией по производству боевиков.

А в 2017-м, снимаясь в фильме «Брюс Ю», он отправился в Китай с экспертами по кунг-фу.

Именно там один из мастеров попросил Киззу распространять кунг-фу в Африке. Так угандиец и сделал.

Он открыл клуб на заднем дворе своего дома и тренирует молодых людей в возрасте от пяти до 16 лет.

Уроки Ссейджембы бесплатные, но, по его словам, посещаемость снизилась из-за пандемии. Тем не менее он возлагает большие надежды на своих учеников.

[Кизза Сседжемба, угандийский мастер кунг-фу]:

«Я хочу добиться того, чтобы хотя бы один человек из Уганды смог поехать на международные соревнования, Олимпиаду. Я не сдамся, пока не сделаю для этого всё возможное».

Кунг-фу в настоящее время не является олимпийским видом спорта, но этот вопрос уже рассматривают.

Короткая ссылка на эту страницу: