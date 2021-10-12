Как угандиец заражает Африку кунг-фу
Кизза Сседжемба влюбился в кунг-фу ещё подростком, когда смотрел фильмы с Джетом Ли. Говорит, что рос..
Дата загрузки: 2021-10-13
Сегодня 30-летний угандиец сам снимается в боевиках. А ещё передаёт боевое искусство новому поколению африканцев.
Многие из его учеников – девочки, включая и его пятилетнюю дочь Асфу.
[Кизза Сседжемба, угандийский мастер кунг-фу]:
«Я решил, что этим девочкам нужно научиться тому, что они называют самообороной, чтобы они хотя бы могли защитить себя».
Ссейджемба уже более десяти лет снимается в фильмах, снятых Wakaliwood – малобюджетной угандийской компанией по производству боевиков.
А в 2017-м, снимаясь в фильме «Брюс Ю», он отправился в Китай с экспертами по кунг-фу.
Именно там один из мастеров попросил Киззу распространять кунг-фу в Африке. Так угандиец и сделал.
Он открыл клуб на заднем дворе своего дома и тренирует молодых людей в возрасте от пяти до 16 лет.
Уроки Ссейджембы бесплатные, но, по его словам, посещаемость снизилась из-за пандемии. Тем не менее он возлагает большие надежды на своих учеников.
[Кизза Сседжемба, угандийский мастер кунг-фу]:
«Я хочу добиться того, чтобы хотя бы один человек из Уганды смог поехать на международные соревнования, Олимпиаду. Я не сдамся, пока не сделаю для этого всё возможное».
Кунг-фу в настоящее время не является олимпийским видом спорта, но этот вопрос уже рассматривают.
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