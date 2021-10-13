Голландия XVII века: экспозиция в Приморской галерее Владивостока

[Наталья Левданская, замдиректора галереи]:

«Голландские картины, как и голландские тюльпаны, пользовались большим спросом. Почему они были небольших размеров? Они служили не дворцам и покоям королей и придворных, а находились в домах обыкновенных голландских горожан».

В экспозиции Приморской галереи – Голландия XVII века. Пока остальная Европа пышет роскошью барокко, в Нидерландах чествуют тихую, уютную жизнь простых горожан.

Золотой век, живопись на пике совершенства. Мастера обращались к невиданным доселе сюжетам. Например, изображали стадо коров. Картина украшала скромную гостиную фермера.

Ещё одно новшество – морской пейзаж. Нидерланды первыми возвели его в отдельный жанр, подарив вдохновение Айвазовскому.

Мягкий, приглушённый колорит объединяет все картины. Мастера отталкивались от натуры: в стране частые туманы, низкое северное небо. Жемчужина экспозиции – сцена из портовой жизни.

[Наталья Левданская, замдиректора галереи]:

«Одновременно очень много можно узнать о Голландии и про её архитектуру… С одной стороны, скромная, а с другой добротная, как всё в Голландии. Погружаешься в тот мир,.. что их интересовало, во что они были одеты. Видите, все они достаточно простые, чувствуете, что это люди труда. Они не думают, как они выглядят, как одеты. Они не позируют. В этом особая прелесть».

Даже в женском портрете главное – внутреннее достоинство модели. Без тяги к ретуши и маньеризму. Антураж аскетичен, и лишь детали раскрывают социальное положение этой дамы.

[Наталья Левданская, замдиректора галереи]:

«Она не очень молода, совсем не красива, бледна, но посмотрите, с каким достоинством она ведет себя. При этом у неё передник. Она домашняя хозяйка, но передник кружевной. То есть это не служанка, конечно, это хозяйка дома. Дама, которая гордится своим положением, которая совершенно не хочет, чтобы её сделали более красивой, более молодой».

XVII век – пик совершенства голландского искусства. Среди мастеров – ученики и подмастерья Рембрандта.

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