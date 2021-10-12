Афганцы жалуются на кризис и нищету

Без денег и работы. Жители Афганистана жалуются на то, что с каждым днём им всё тяжелее..

[Арезо Джан, 15-летняя школьница]:

«Я ученица 7-го класса в школе, но из-за «Талибана» они не разрешают девочкам посещать занятия после 6-го класса. Я работаю на улице, зарабатываю 60-70 центов в день. На эти деньги мы покупаем еду, потому что мой отец безработный».

Без денег и работы. Жители Афганистана жалуются на то, что с каждым днём им всё тяжелее жить. С приходом к власти «Талибана»*, группировки, запрещённой в России и других странах, многие компании и производства закрылись, а тысячи школьниц теперь вместо учёбы ходят на работу.

Многие афганцы теперь продают всё, что можно, чтобы заработать хотя бы на еду.

[Акбар Нури, житель Кабула]:

«Мы живём в бедности. При предыдущих властях у меня была работа. Я работал на фабрике, которая производила чистую воду, и жил хорошо. Теперь нужно снимать жильё, но денег нет, дома тоже ничего нет. Я купил тележку и работаю на улице. Мои дети продают шарики и орехи».

С уходом американского военного контингента и приходом талибов* Афганистан также лишился помощи международных доноров. Они обеспечивали около 75% государственных расходов.

Некоторые западные страны уже разрабатывают план, как помочь нуждающимся материально в обход талибов*. Экстренное финансирование, как предполагается, будут распределять через банки непосредственно людям с разрешения властей, но без их участия.

*«Талибан» – движение, которое признано в России террористическим и запрещено

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