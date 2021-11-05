Древние сокровища Эфиопии – под ударом войны

Фентау Алему листает фотографии, на которых он ещё работает гидом в эфиопском городе Лалибела. После того..

Фентау Алему листает фотографии, на которых он ещё работает гидом в эфиопском городе Лалибела.

После того как на севере страны вспыхнула война, он с семьёй бежал в столицу Аддис-Абебу.

Конфликт разгорелся между Народным фронтом освобождения Тыграй и правительством. Тысячи людей уже погибли, более двух миллионов бежали из своих домов.

Но ущерб нанесён не только людям, но и культурному наследию, в частности, городу Лалибела. Поступают сообщения, что многие исторические постройки повреждены снарядами или разграблены.

Строительство в регионе началось в XII веке королём, именем которого и назвали город. Здесь есть 11 церквей, которые были выдолблены в скалах.

Фронт освобождения Тыграй захватил город в августе. Фентау говорит, что некоторые церкви пока не тронули.

[Фентау Алему, житель Эфиопии]:

«Вокруг установили буферную зону. Определили линию, за которую нельзя заходить. Слава Богу, пока повреждений нет».

Но не всем объектам так повезло.

Из-за ожесточённых боёв в прошлом году серьёзно пострадала мечеть аль-Неджаши в Тыграе. Историки говорят, что её построили первые ученики пророка Мухаммеда, которые бежали на территорию современной Эфиопии от гонений в Мекке.

Пострадали также исторический город Аксум, где бои шли в ноябре 2020 года, а еще – древний христианский мужской монастырь Дэбрэ-Дамо, основанный в VI веке. Женщин в него не пускают. Попасть туда можно, лишь вскарабкавшись по верёвке по 15-метровой отвесной скале.

Историки говорят, что древности Эфиопии уходят корнями в IV-V века. По их словам, если они будут утеряны, то восстановить их будет просто невозможно.

Короткая ссылка на эту страницу: