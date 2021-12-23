Обзор: главные экономические события 2021 года

Что произошло в мировой экономике в 2021 году? Год начался с завершения переходного периода «брексита» и..

Что произошло в мировой экономике в 2021 году? Год начался с завершения переходного периода «брексита» и хаоса на границе ЕС и Великобритании. В одночасье ввели таможенные проверки, что привело к задержкам и нехватке товаров. И только весной Европарламент утвердил соглашение, которое начало регулировать торговые отношения между сторонами.

С 1 января в Африке также начала действовать общая зона свободной торговли. Она объединила миллиард 300 миллионов человек. Со времён основания Всемирной торговой организации она крупнейшая в своём роде.

Жители Кубы начали год с очередей в банки и заминок в магазинах. С 1 января вступила в силу денежная реформа: перестала циркулировать одна из двух валют – конвертируемое песо, которое по факту было заменителем доллара.

Пандемия и карантинные меры больно ударили по туристической отрасли. Сначала пострадали горнолыжные курорты, к примеру итальянские. Затем с началом летнего сезона начали нести убытки курорты Греции, Таиланда и других стран.

Весной обвалился ливанский фунт. Он потерял треть своей стоимости по отношению к доллару. А летом в стране начался топливный кризис. Бензин подорожал на две трети. В итоге многие службы прекратили работу, а люди были вынуждены часами стоять в очередях на заправки.

Летом завершился самый продолжительный спор в истории Всемирной торговой организации. США и Евросоюз договорились на пять лет отменить пошлины на товары объёмом 11 с половиной миллиардов долларов. Их ввели на взаимной основе из-за недовольства Вашингтона и Брюсселя государственными субсидиями компаниям Boeing и Airbus.

Ещё одним знаменательным событием стал кризис с поставками по всему миру. Из-за пандемических ограничений и задержек в порты выросли очереди из десятков контейнеровозов с товарами.

В октябре 136 стран мира, включая Россию, утвердили глобальный налог на прибыль в размере 15%. Они также условились положить конец «налоговым гаваням».

В преддверии зимнего сезона цены на природный газ в Европе выросли почти в 6 раз. Это привело к спаду промышленного производства и повышению цен на коммунальные услуги.

Обвалилась и турецкая лира. Меньше чем за год она потеряла более половины стоимости. А самое резкое пике проделала в ноябре, когда упала на 16%.

И напоследок – о крахе китайской девелоперской компании China Evergrande Group с самым большим долгом в мире – 300 миллиардов долларов. Осенью поползли слухи о неминуемом банкротстве гиганта. После этого начались протесты инвесторов и дольщиков. А в начале декабря компания объявила дефолт по своему долгу и реструктуризацию.

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