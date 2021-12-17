Конголезская румба вошла в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Ритм африканских барабанов и мелодии испанских колонизаторов. Так на Кубе родилась румба, а потом немного видоизменённый..

Ритм африканских барабанов и мелодии испанских колонизаторов. Так на Кубе родилась румба, а потом немного видоизменённый танец вернулся в Африку. Теперь же конголезская румба вошла в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Жители ДР Конго гордятся признанием их культуры.

[житель Киншасы]:

«Румба прекрасна. Она могла заставить танцевать даже важных чиновников. Мы очень рады всемирному признанию, особенно потому, что в своё время эти песни рассказывали настоящую историю нашей страны».

Заявку в ЮНЕСКО подали совместно Конго и ДР Конго. Её рассматривали пять лет.

[Андре Йока, глава Национального института искусств]:

«Это историческое событие и огромная радость после стольких лет исследования, изучения и поиска свидетельств. Это наше почтение к истории музыки в этой стране и благодарность тем, кто её создал».

Изначально румба была свадебным танцем. Потом её стали исполнять во время разных церемоний. Кстати, кубинскую румбу внесли в список ЮНЕСКО ещё в 2016 году.

[житель Киншасы]:

«В ЮНЕСКО пять лет изучали этот вопрос, и стало ясно, что конголезская румба, от которой произошла кубинская, также должна быть включена в список нематериального наследия человечества. Поэтому мы, конголезцы, очень гордимся признанием».

В ЮНЕСКО отметили, что новый статус конголезской румбы поможет сохранить культурное разнообразие в современном мире.

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